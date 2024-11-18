Konya’da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesi'ndeki Fidanlık Kavşağında meydana geldi.
Ö.H. (48) İdaresindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Ş.A.'ya (59) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA