Konya’da Türkiye’nin süt üreticileri sorunları çözmek amacıyla bir araya geldi

Türkiye’nin süt üreticileri Konya’da sorunları birlikte çözmek için buluştu.

Türkiye genelindeki Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinin Başkan ve yöneticileri, bugün Konya'da buluştu. Konya DSYB Başkanı Edip Yıldız tarafından ağırlanan heyet, sektörün sorunlarını konuştu, birlik mesajı verdi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, 16 ilin DSYB Başkanlarıyla birlikte bugün Konya'daydı.

Konya DSYB Başkanı Edip Yıldız tarafından ağırlanan isimler, DSYB'nin EnBir Süt İşleme Tesisinde düzenlenen toplantıya katıldı.

GÜNDEM SÜT FİYATLARI

Toplantının açılışında konuşan Başkan Edip Yıldız, hem üretici olduklarını hem de binlerce üreticinin sorumluluğunu üstlendiklerini söyledi. Yıldız, "Üretime dair ne kadar sıkıntı varsa yaşıyoruz. Bugün burada kronikleşen ve artık sürdürülebilir hayvancılığın önünde büyük sıkıntı oluşturan süt fiyatını ele alacağız. Bir süt fiyatı açıklandı, ancak üretimin ve üreticinin gerçeğinden uzak bir rakam. Türkiye'nin birçok yerinde bu rakamın sanayici tarafından da uygulanmak istenmediğini ve üreticinin mağdur edildiğini görüyoruz. Üretilen çözümler sorunları ortadan kaldırmada eksik kalıyor. Bugün burada bu konuları hep birlikte ele alacağız. Bir arada olduktan sonra çözülemeyecek sorun olmadığına inanıyoruz. İl birlik başkanlarımızı Konya'da ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi.

Daha sonra basına kapalı olarak devam eden toplantıda katılımcılar sektöre dair sorunlarını dile getirdi ve çözüm önerilerini sıraladı.

SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIRLANIP, İLGİLİ MAKAMLARA İLETİLECEK

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, üretici temsilcisi olarak büyük bir sorumluluk taşıdıklarına vurgu yaptı. Özcan, "Zaman zaman bu organizasyonları yapıp, dönemsel konuları ele alıyoruz. Daha önce başka illerde gerçekleştirdiğimiz toplantıların bugün Konya ayağını gerçekleştirdik. Edip Yıldız başkanımızın misafiri olduk ve verimli bir toplantı yaptık. Konya DSYB'nin süt fabrikasında süt sektörünün sorunlarını konuştuk. Sütün pazarlanmasındaki sorunları ele aldık. Birliklerimizin illerinde yaşadıkları özel sıkıntılar dile getirildi, çözümü noktasında yapılabilecekleri konuştuk. Çıkan sonucu bir bildirge haline getirip ilgili makamlara ileteceğiz. Bizi en güzel şekilde ağırlayan Sayın Edip Yıldız'a teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

HAYRAN KALDILAR

Toplantının sonunda katılımcılar, Konya DSYB EnBir Süt İşleme Tesisini gezdi. Üretim aşamalarını tek inceleyen birlik başkanları, hayranlıklarını dile getirdi ve Konya DSYB Başkanı Edip Yıldız ile ekibini kutladı.

Program, günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.

Kaynak: Haber Merkezi