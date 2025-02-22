GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da vurulan öğretmenin sağlık durumu nasıl?

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da vurulan öğretmenin sağlık durumu nasıl?
Konya’nın Ereğli ilçesinde sınıfında ve öğrencilerinin gözü önünde silahlı saldırıya uğrayan öğretmenin sağlık durumu nasıl? İşte tüm detaylar...

Konya Ereğli'de ders sırasında öğrencilerinin gözü önünde silahlı saldırıya uğrayan 41 yaşındaki Öğretmen Cihan G.'nün sağlık durumuna dair bilgi paylaşıldı.

Ereğli'nin Kutören İlkokulu'nda dün meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Kerem K. kardeşinin öğretmeni Cihan G.'ye sınıfta silahla ateş açarak ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Olayın ardından hızla bölgeye ulaşan ekipler, ağır yaralanan Öğretmen Cihan G.'yü Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyan Cihan G. Konya'ya sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA

Öğretmen Cihan G.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu aktarıldı.

Engelli bir öğrencisinin ağabeyi olan 19 yaşındaki Kerem K.'nın tabancayla üç el ateş ettiği Cihan G. sırtından, kasığından ve sol bacağından yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Cihan G.'nün, sevk edildiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi.

Şiddetin her türlüsüne karşı çıkıyor, Öğretmen Cihan G.'ye acil şifalar diliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Konya haberleri #Konya öğretmen

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir