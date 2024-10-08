Konya’da yeşil doku güçlendiriliyor! Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu’da bulunan camilerin çevre düzenlemesini gerçekleştirerek cami alanlarını güzelleştiriyor. Ayrıca ilçenin yeşil alan dokusuna katkı sağlamak amacıyla mahallerde yer alan boş alanlar da ağaçlandırma çalışması yapılıyor.

Selçuklu Belediyesi fiziki belediyecilik faaliyetleri ile de ilçeye değer katmaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda ilçenin farklı mahallelerinde cami çevrelerine yönelik peyzaj düzenlemeleri yapılarak cami alanları yeşillendiriliyor.

2024 yılı hizmet planlaması kapsamında Kılıçaslan Mahallesi-Özlem Camii, Selçuk Mahallesi Gökal (Ahmediye) ve Gümüşhan Camii, Buhara Mahallesi- Şefaat Camii çevresinde çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ekipler şimdi de Sille Ak Mahallesi'nde 6 bin 466 m² alanda yer alan Mitat Çağrı Camii'nin bulunduğu alanda çalışma yürütüyor.

Parke- bordür işleri tamamlanan ve toprak çekimi yapılan alanda çalı ve ağaç dikimi devam ediyor. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Kılıçarslan Mahallesi- Yüksel Işıklar Camii civarında da çevre düzenlemeleri yapılarak cami çevresi güzelleştirilecek.

Ayrıca belediye ekipleri tarafından mahallelerde yer alan atıl alanlara da toprak dolgu ile tesfiye yapıldıktan sonra ağaç dikimi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Buhara Mahallesi Papatya Sokak'ta bulunan alana aralarında ıhlamur, akçaağaç ve çam türlerinin yer aldığı 90 adet ağaç dikildi.

Başkan Pekyatırmacı," Selçuklumuzun yeşil dokusunu güçlendirecek çalışmalar yürütüyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,

"Bu anlamda camilerimizin parke-bordür ve yeşillendirme çalışmalarını yaparak 4 camimizde çalışmaları tamamladık. Cami çevrelerinde yapılan bu çalışmalarla camilerimizin bulunduğu alanlar daha güzel bir görünüme kavuşmuş oldu. Ayrıca yılın her döneminde ekiplerimiz yeşil alan çalışmalarımıza katkı sağlamak için ağaç dikimini sürdürüyor. Selçuklumuzun yeşil dokusunu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi