Konya’da Yoğun Kar Yağışı ve Zirai Don Riski

19 Mart Çarşamba günü itibarıyla Konya'nın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteorolojik verilere göre, Karapınar, Ereğli, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.
Zirai Don Tehlikesi
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle zirai don riski bulunuyor. Tarım alanlarında ürün kaybına yol açabilecek bu durum, çiftçiler için tehlike arz edebilir. Bu nedenle, özellikle tarım ürünleri yetiştiricilerinin don olayına karşı önlem alması gerektiği vurgulanıyor.
Kuvvetli Rüzgar ve Buzlanma
Bölge genelinde saatte 50-70 km hızında esmesi beklenen kuvvetli rüzgarın, yüksek kesimlerde ise 70-90 km/s hızında fırtına şeklinde etkili olacağı belirtiliyor. Ayrıca, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle buzlanma riski de artacak.
Uyarılar
Yetkililer, çiftçilere ve vatandaşlara, özellikle gece saatlerinde don olayına karşı dikkatli olmalarını, tarım alanlarında gerekli önlemleri almalarını ve yolları kullanırken dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.