GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da Yoğun Kar Yağışı ve Zirai Don Riski

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da Yoğun Kar Yağışı ve Zirai Don Riski

19 Mart Çarşamba günü itibarıyla Konya'nın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteorolojik verilere göre, Karapınar, Ereğli, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

Zirai Don Tehlikesi
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle zirai don riski bulunuyor. Tarım alanlarında ürün kaybına yol açabilecek bu durum, çiftçiler için tehlike arz edebilir. Bu nedenle, özellikle tarım ürünleri yetiştiricilerinin don olayına karşı önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

Kuvvetli Rüzgar ve Buzlanma
Bölge genelinde saatte 50-70 km hızında esmesi beklenen kuvvetli rüzgarın, yüksek kesimlerde ise 70-90 km/s hızında fırtına şeklinde etkili olacağı belirtiliyor. Ayrıca, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle buzlanma riski de artacak.

Uyarılar
Yetkililer, çiftçilere ve vatandaşlara, özellikle gece saatlerinde don olayına karşı dikkatli olmalarını, tarım alanlarında gerekli önlemleri almalarını ve yolları kullanırken dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER