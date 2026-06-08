Konya’daki bıçaklı saldırı! Olayda YENİ GELİŞME

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Yunuslu Mahallesi’nde meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran cinayet olayıyla ilgili soruşturma derinleşiyor.
Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşlarındaki N.Ş., komşusu olduğu belirtilen 40 yaşlarındaki A.G. tarafından evinde bulunan 60 bin TL için bıçaklanarak öldürüldü.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.G.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir miktar nakit para ile cinayette kullanıldığı belirtilen bıçak ele geçirildi.
DELİLLERİ KARARTMA İDDİASI
Soruşturmanın devamında, cinayet zanlısının olayın ardından iki kadınla iş birliği yaptığı ve bu kişilerin delillerin karartılmasına yönelik eylemlerde bulunduğu öne sürüldü. Polis ekipleri, elde edilen bulgular doğrultusunda çalışma başlattı.
TUTUKLU SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Bu kapsamda gözaltına alınan A.B. (50) ile Y.K. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3'e yükselirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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