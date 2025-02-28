Konya’daki bu ilçede her ağaçta var! Bakanı kendine çekiyor
Konya’nın Sarayönü ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği bahçesindeki ağaçlar, kulaklı orman baykuşlarının yeni yuvası haline geldi. Ağaç dallarında dinlenen baykuşlar, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Her yıl kış aylarında göç ederek Türkiye'ye gelen kulaklı orman baykuşları, bu yıl Sarayönü'nde yoğun şekilde gözlemleniyor. Özellikle İlçe Emniyet Amirliği'nin bahçesinde bulunan ağaçlarda toplu halde konaklayan baykuşlar, sevimli görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Vatandaşlar, baykuşların sessiz ve gizemli duruşlarından etkilenirken, fotoğrafçılar da en iyi kareyi yakalamak için objektiflerini bu ağaçlara çeviriyor. Bölgedeki doğaseverler, baykuşların rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğal ortamın korunması gerektiğini vurguluyor.
Kulaklı orman baykuşları, genellikle ağaçlık alanlarda ve park gibi yeşil bölgelerde görülüyor. Göz alıcı bakışları ve kulaklarını andıran tüy yapılarıyla tanınan bu baykuş türü, özellikle kış aylarında sürü halinde konaklayarak dikkat çekiyor.
Yetkililer, baykuşların Sarayönü'nde yoğun olarak görülmesinin, bölgenin ekolojik dengesinin sağlıklı olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Kuş gözlemcileri ise, doğaya zarar vermeden bu güzellikleri keşfetmeye davet ediyor.
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