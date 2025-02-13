Konya’daki bu kurum 118 işçi alacak! Son başvuru tarihi ne zaman?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen “İşgücü Uyum Programı (İUP)” dahilinde Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, 2025 Yılı İş Gücü Uyum Programı (İUP) ile kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 118 (yüz on sekiz) kişi liste yöntemi ile istihdam edilecek.

Son başvuru tarihi: 14.02.2025 tarihi saat 17:00'ye kadar https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden 4863 İUP numarası ile yapılıyor.

İşte başvuru şartları:

1- T.C. vatandaşı olmak

2- Kuruma (İŞKUR) kayıtlı olmak

3- 18 Yaşını tamamlamış olmak

4- Yaşlılık ve malullük aylığı almamak

5- Başvuru tarihinden önceki son 1 (Bir) aylık sürede sigortalı olarak bildirilmemiş olmak

6- Talep tarihinden önceki 1 (Bir) yıllık sürede Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile ilişkili kurumlarından herhangi birinde sigortalı olarak çalışmamış olmak

7- Hane geliri (hanede çalışan tüm bireylerin maaş tutarı toplamı) olarak 2 (İki) net asgari ücret tutarını (44.209,34 TL.) aşmamak

8- Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak