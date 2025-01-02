Konya’daki kuyumcu esnafından şivlilik desteği! Hem şivlilik hem harçlık dağıttılar

Konya'da, üç ayların gelişiyle Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, "şivlilik” adı verilen şekerlemeleri toplayarak asırlar öncesine dayanan geleneği yaşatıyor.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkan çocuklar, arkadaşlarıyla kapı kapı dolaşıp, evlere ve esnaflara "şivlilik” diye seslenerek şekerleme istiyor.

Ev sahipleri ve esnaf, birkaç gün önceden aldıkları şeker, gofret, çikolata ve kuru yemişleri, ziyarete gelen çocuklara ikram ediyor.

Çocukların mutluluğuna ortak oldular

Konya Sarraflar Çarşısında kuyumcu bir esnaf da bu coşku ve heyecana ortak olarak çocuklara hem şivlilik dağıttı hem de harçlık verdi.

Şivlilik toplamaya çıkan çocuklar bugünü bir bayram gibi kutladıklarını söyledi.

Kuyumcu Esnafı Muhammet Çalık, "Ramazan ayının müjdecisi mübarek üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaib Kandilimiz mübarek olsun. Arzu ettiğimiz tüm duâ ve dileklerin kabul olacağı bir kandil olur inşallah. Üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla asırlardır Konya'da sürdürülen Şivlilik geleneği kapsamında bizlerde farkındalık oluşturmak adına kuyumcu esnafı olarak çocukların gözlerindeki sevince ortak olamaya çalışıyoruz. Onları böyle mutlu görünce bizlerde mutlu oluyoruz. İnşallah bizlerin bu farkındalığı diğer esnaflara da örnek olur ve bu bir gelenek haline dönüşür” dedi.