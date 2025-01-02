GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’daki kuyumcu esnafından şivlilik desteği! Hem şivlilik hem harçlık dağıttılar

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’daki kuyumcu esnafından şivlilik desteği! Hem şivlilik hem harçlık dağıttılar

Konya'da, üç ayların gelişiyle Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, "şivlilik” adı verilen şekerlemeleri toplayarak asırlar öncesine dayanan geleneği yaşatıyor.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkan çocuklar, arkadaşlarıyla kapı kapı dolaşıp, evlere ve esnaflara "şivlilik” diye seslenerek şekerleme istiyor.

Ev sahipleri ve esnaf, birkaç gün önceden aldıkları şeker, gofret, çikolata ve kuru yemişleri, ziyarete gelen çocuklara ikram ediyor.

Çocukların mutluluğuna ortak oldular

Konya Sarraflar Çarşısında kuyumcu bir esnaf da bu coşku ve heyecana ortak olarak çocuklara hem şivlilik dağıttı hem de harçlık verdi.

Şivlilik toplamaya çıkan çocuklar bugünü bir bayram gibi kutladıklarını söyledi.

Kuyumcu Esnafı Muhammet Çalık, "Ramazan ayının müjdecisi mübarek üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaib Kandilimiz mübarek olsun. Arzu ettiğimiz tüm duâ ve dileklerin kabul olacağı bir kandil olur inşallah. Üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla asırlardır Konya'da sürdürülen Şivlilik geleneği kapsamında bizlerde farkındalık oluşturmak adına kuyumcu esnafı olarak çocukların gözlerindeki sevince ortak olamaya çalışıyoruz. Onları böyle mutlu görünce bizlerde mutlu oluyoruz. İnşallah bizlerin bu farkındalığı diğer esnaflara da örnek olur ve bu bir gelenek haline dönüşür” dedi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER