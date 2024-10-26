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Konya’daki öğretmen cinayeti! Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’daki öğretmen cinayeti! Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı
Konya’da öğretmen Abdullah K. (47), ayrı yaşadığı öğretmen eşi Ebru K. (45) bıçaklayarak öldürmüştü. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi.

Abdullah K., ayrı yaşadığı eşi Ebru K. ile apartman önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Abdullah K. tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kanlar içinde yatan Ebru K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Abdullah K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Konya Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama 

Yaşanan öğretmen cinayeti ile ilgili açıklama yapan Konya Milli Eğitim Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi;  

"MEBBİS kayıtlarımızın tetkikinde haberde adı geçen her iki şahsın da resmi ve özel öğretim kurumlarımızda görev yapmadıkları tespit edilmiştir.''

(Mustafa İlker Şen)

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Yorumlar
  • RK
    Recep korucu
    2 gün önce

    Çok okumak dan mı oluyor bunlar anlamadım ikisi de öğretmen Allâh rahmet eylesin

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  • K
    Kemal
    2 gün önce

    MEB öğretmen olmadıklarını söylediği halde siz neden "Konya da öğretmen cinayeti" diye başlık atıyorsunuz?

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  • NE
    Naci E
    2 gün önce

    O zaman siz de öğretmen diye haber yapmayın, olmaz mı? İlla ki uyaralım mı

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