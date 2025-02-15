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Konya’dan ABD ve İsrail’e sert tepki: Gazze Müslümanlara emanet

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’dan ABD ve İsrail’e sert tepki: Gazze Müslümanlara emanet

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi satın alacağız ve orada modern bir şehir inşa edeceğiz” sözleri Konya'da büyük tepkiyle karşılandı. Konya Sivil Toplum Kuruluşları  Platformu, Mevlana Meydanı'nda düzenlediği mitingde ABD ve İsrail'i sert bir şekilde protesto etti. 

Mitinge yüzlerce kişi katılırken, platform başkanı Adem Ceylan, Trump'ın açıklamalarına yanıt vererek, "Bizim inancımızda ve töremizde kanla alınan topraklar parayla satılamaz. Ama sizin inancınız ve töreniz buna uygunsa, Amerika Birleşik Devletleri'ni satın almaya hazırız” dedi.

"Bu tiyatroya gelmeyeceğiz!”

Ceylan, ABD'nin Ortadoğu'da sürekli olarak "barış” adı altında kan döktüğünü belirterek, "ABD'nin uçakları, gemileri, tankları ve silahları zaten bu savaşın içinde. Önce Biden perde arkasında barış kahramanı rolü kapmaya çalışıyor, ardından Trump sahneye çıkıp Gazze'yi satın alma projesini gündeme getiriyor. Tıpkı Afganistan ve Irak'a sözde ‘demokrasi' getirdikleri gibi şimdi de Gazze'ye ‘medeniyet' getirmeye çalışıyorlar. Ama biz bu tiyatroyu biliyoruz, bu oyuna gelmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Gazze bizimdir, İslam'ındır!”

Konuşmasında Trump'a "Firavun artığı” diyerek sert tepki gösteren Ceylan, Gazze'nin Müslümanlara emanet olduğunu vurguladı. 

Ceylan, "Biz, göklerin, yerin ve içindekilerin tamamının Allah'a ait olduğuna inanırız. Üzerinde yaşadığımız topraklar bize emanet edilmiştir ve bu emanete sahip çıkmak imanımızın gereğidir. Gazze bizimdir, vatanımızdır, namusumuzdur. Ama Gazze'nin ve tüm yeryüzünün sahibi Allah'tır! Allah'ın mülkünü isyan mekânı yapmak için satın alabilecek hiçbir güç yoktur ve olamaz!”

"Fethedilmiş hiçbir İslam Beldesi satılmaz!”

Ceylan, Netanyahu, Trump ve destekçilerinin vatan kavramına değer vermediğini belirterek, "Demek ki sizin zihniyetinizde vatan diye bir şey yok. Topraklarınızı satın almaktan bahsettiğinize göre sizin için her şey parayla ölçülüyor. Ama ey zalimler, şunu kafanıza sokun: Fethedilmiş hiçbir İslam beldesi asla satılmaz! Gazze, Gazzelilerindir, Gazze bizimdir, İslam'ındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır!” dedi.

Protestolar ve dualarla son buldu

Miting, Adem Ceylan'ın konuşmasının ardından Nuri Çınar Hoca'nın duası ile devam etti. Alanda toplanan kalabalık, ABD ve İsrail'i protesto eden sloganlar atarak mitingi sonlandırdı.

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