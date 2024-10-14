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Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu! 87 kişiyi 3.2 milyon TL dolandırmışlar: 13 gözaltı

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Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu! 87 kişiyi 3.2 milyon TL dolandırmışlar: 13 gözaltı
Konya Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 87 kişiyi 3.2 milyon TL dolandıran 13 şüpheli, Konya merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin, mağdur kişilerle ilgili temin ettikleri bilgilerden yararlanarak kendilerini yurt dışından tanıdığı ya da akrabası olarak tanıttığı, sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra kaza yaptığını ve aracın tamiri için mağdur şahısların güvenini kazanıp banka hesaplarını suçta kullandıran kişilerin IBAN numarasına para gönderttikleri tespit edildi. 

EV VE İŞ YERLERİNDE ÇOK SAYIDA ALTIN VE DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Konya merkezli Manisa ve İzmir ilinde 87 kişiyi 3 milyon 200 bin TL dolandıran 14 hedef şahsa yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada; 29 adet Cep Telefonu, 24 adet Sim Kart, 1 adet Laptop, 20 adet Burma Bilezik, 2 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, bir miktar para, 3 adet USB Bellek ve çeşitli dokümanlar ele geçirilerek el konuldu.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken firar olan 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • AE
    Ahmet Emin Dağlar
    5 gün önce

    Milletin kazancı mı helal değil yoksa çok mu saf karar veremedim amma bu kadar da olmaz ki... İnternette maalesef yapay zekâ ile Cumhurbaşkanı dahil tanınmış kişilerin ses ve görüntüleriyle Türkiye Petrolleri, Selçuk Bayraktar'ın şirketini, Petrol Rafinerilerin hisse senetlerini satan, yurtdışından idare edilen sahtekârlara inanmayın. Tamahkâr olmayın, böyle yüksek kazançlara inanmayın. Zaten hisse senetleri asla dışardan satılmaz sadece İstanbul Borsa'sından alım/satımı olur.

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