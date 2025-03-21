Konya’nın 2 ilçesinde daha okullar tatil edildi!

Konya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Derebucak ve Doğanhisar ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bugün (21 Mart Cuma ) ara verildi.

Konya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Hadim, Taşkent, Güneysınır, Bozkır ve Derbent'ten sonra Derebucak ile Doğanhisar ilçelerinde de ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: AA