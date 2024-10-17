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Konya’nın bu ilçesinde gerçeği aratmayan tatbikat! 11 yaralı hastaneye kaldırıldı

Konya’nın bu ilçesinde gerçeği aratmayan tatbikat! 11 yaralı hastaneye kaldırıldı
Kulu Bölge Devlet Hastanesinde “Hastane Afet ve Acil Durum Planı“ çerçevesinde düzenlenen trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kulu Bölge Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikatta otobüs devrilmesi sonucu 11 yaralı olduğu trafik kazası senaryosu uygulandı.

Tatbikatlar, Kulu makasında otobüs devrilmesi senaryoları üzerinden planlandı ve saha tatbikatı şeklinde gerçekleştirildi.

Senaryoya göre; 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Kulu'da trafik kazası meydana geldiğini ve 11 yaralı olduğu bilgisi hastaneye ulaştırıldı. Kulu Bölge Devlet Hastanesi Acil Servis ve diğer birimler, bu bilgi üzerine alarma geçti.

Yaralı sayısının çok olması nedeniyle hastanede 'Hastane Afet ve Acil Durum Planı' aktive edilerek gerekli düzenlemeler yapıldı. 112 Acil Servis ambulanslarının olay yerinden getirdiği yaralılara, acil serviste hemen müdahale edildi. Hastanede triyaj alanları oluşturularak olaydan etkilenen kişilere ilk müdahale yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarına göre yeşil alan, kırmızı alan ve sarı alana hastaların yönlendirilmesi sağlandı.

Hastane personelleri de yaralıların durumu hakkında yakınlarını bilgilendirdi.

Kulu Bölge Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikat başarıyla sonuçlandı.

Hastane Başhekimi yaptığı açıklamada, "Bugün güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikatlar bizim için çok önemli. Kulu olarak trafik kazalarının çok yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bu şekildeki tatbikatlarla hastane personellerimizi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler aldırıyoruz." dedi.

Tatbikatta, Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Karabulut, Hastane Müdürü Muzaffer Dişarı ve personellerde katıldı. 

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

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