Konya’nın en yüksek nüfusa sahip ilçesi yine değişmedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Selçuklu, 700 bin 358 nüfusla Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı nüfus verilerine göre Konya'nın en yüksek nüfusa sahip ilçesi yine Selçuklu oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Selçuklu 2024 yılında 700 bin 358 nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasındaki yerini korudu. Bu rakamla Türkiye'nin en kalabalık metropol ilçeleri listesinde yer almaya devam eden Selçuklu'nun nüfusu 4 bin 587 kişi arttı.

TÜİK'in verilerine göre 69 bin 444 kişilik nüfusuyla Yazır Mahallesi birinci sırada yer alırken, 39 bin 815 kişilik nüfusuyla Bosna Hersek Mahallesi ikinci, 37 bin 341 kişilik nüfusuyla Sancak Mahallesi üçüncü sırada yer aldı.

Son verilere göre Türkiye'nin nüfusu ise 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 olurken, Konya'nın nüfusu da 9 bin 783 kişi artarak 2 milyon 330 bin 24 kişi oldu.