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Konya’nın her köşesinde! Vücudu şifa ile dolduran mucize meyve

Konya’nın her köşesinde! Vücudu şifa ile dolduran mucize meyve
Konya’nın bahçelerinde, boş tarlalarında ve yol kenarlarında bolca yetişen iğde, faydalarıyla adeta bir doğa harikası. Sindirimden kalp sağlığına, bağışıklık sisteminden cilt sağlığına kadar pek çok konuda şifa kaynağı olan bu meyve, çoğu zaman göz ardı edilse de, sağlık açısından sunduğu mucizevi etkilerle vücudu adeta zımba gibi yapıyor. İşte iğdenin faydaları…

İğde, her türlü iklime uyum sağlayabilen, kuraklık gibi zorlu koşullara karşı dirençli bir ağacın meyvesidir. Bu mütevazı meyve, sayısız sağlık faydası ile adeta bir şifa kaynağıdır. 

Ancak çoğu zaman göz ardı edilip dalında kuruyarak düşmek üzere kalır. 

Konya'nın dört bir yanında yetişiyor!

Oysa Konya'nın dört bir yanındaki bahçelerde, boş tarlalarda ve yol kenarlarında yetişen iğde ağaçları, bu yıl da bol meyve vermiştir.

Sonbahar ile birlikte olgunlaşmaya başlayan iğde meyveleri, şimdi tam olarak toplanmaya hazır. 

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Kokusu pek sevildiği halde, tadı ve faydaları genellikle gözden kaçan bu meyve, her sene olduğu gibi bu yıl da bolca bereket sunuyor.

İğdenin sağlık faydaları:

İğde faydalarıyla saymakla bitmeyecek bir meyvedir. 

Sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler ve ishalin tedavisine yardımcı olur. 

Ağız ve diş sağlığına olan katkıları da oldukça fazladır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, karaciğerin sağlıklı çalışmasına destek olur ve karaciğer yağlanmasının önlenmesinde rol oynar. 

Böbrek taşı düşürenlerin de mutlaka tüketmesi tavsiye edilen bu meyve, aynı zamanda kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur. 

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Kanserle mücadelede koruyucu bir etkiye sahip olan iğde, kan şekerini dengelemeye de yardımcı olur. 

A vitamini bakımından zengin olan iğde, göz sağlığını iyileştirirken saçları ve tırnakları güçlendirir. 

Ayrıca egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de destekleyici rol oynar.

İğdenin tedavi edici özellikleri:

İğde pek çok sağlık sorununa iyi gelir. 

Zengin C vitamini içeriği ile grip, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı koruma sağlar. 

Mide şişkinliğini giderir, kabızlığı önler ve lif zenginliği sayesinde sindirimi düzenler. 

Demir eksikliğini gidererek anemi tedavisinde de faydalıdır. 

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Diyabet hastalarına kan şekerini dengeleyici etkisi ile yardımcı olur. Aynı zamanda kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını destekler. 

Böbrek fonksiyonlarını iyileştirir ve vücudun enerji üretmesini sağlayarak kilo kontrolü için de önemli bir rol oynar.

İğdenin yan etkileri var mıdır?

İğdenin zararı oldukça azdır. Ancak aşırı tüketimi, kabızlığa yol açabilir ve meyvenin kuru yapısı nedeniyle ağız kuruluğu meydana getirebilir. Bu nedenle, tüketirken miktara dikkat edilmesi önerilir.

Sonuç olarak her bir meyvesiyle doğanın sunduğu bu mucizevi besin kaynağını mutfağınızdan eksik etmemeniz, sağlığınıza önemli katkılar sağlayacaktır.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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