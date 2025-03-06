KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025 | Konya’da bugün iftar saat kaçta? 6 Mart Konya iftar vakti | Konya oruç kaçta açılacak, imsak kaçta başlıyor?

Ramazan ayının huzur ve maneviyat dolu ruhunun yaşandığı Konya’da oruç tutan Müslümanlar 6 Mart Konya iftar ve sahur saatleri için araştırma yapıyor. Bu ay, oruç tutma ibadetinin yerine getirildiği, Allah’a yakınlaşmak, sabır ve fedakârlık gösterme fırsatının bulunduğu özel bir zaman dilimidir. Ramazan, Kuran-ı Kerim’in ilk vahyinin başladığı ay olarak da anlam taşır. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Konyalılar imsakiye ile ilgili aramalarını hızlandırdı. Peki Konya imsak vakti saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? İşte tüm detaylar ve Konya 2025 Ramazan İmsakiyesi..

Mübarek Ramazan ayı bu yıl 1 Mart'ta başladı ve oruç tutan Müslümanlar, imsak ve iftar vakitlerini merakla araştırmaya devam ediyor. İmsak vakti, oruca başlama ve yeme içmeyi sonlandırma zamanıdır. Bu vakitte, sabah namazı öncesi okunan imsak ezanı ile oruç tutanlar yemeği bırakıp oruçlarını başlatırlar. İmsak vakti, sabah namazının başlangıcını işaret ederken, akşam namazı ise oruç açma zamanıdır. Konya'daki oruç tutanlar için imsak ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Peki, Konya'da imsak vakti saat kaçta? Konya'da oruç açma saati ne zaman olacak? İşte detaylar... KONYA BUGÜN (6 MART) İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Bugün 6 Mart 2025, Konya'da oruç açma vakti 18:55 olarak belirlendi. İŞTE 2025 KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Dini Günler Takvimine göre 2025 Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. 2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Arefe Günü 29 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Bayramı 1. Gün 30 Mart 2025 | Pazar Ramazan Bayramı 2. Gün 31 Mart 2025 | Pazartesi Ramazan Bayramı 3. Gün 1 Nisan 2025 | Salı (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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