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Konya SMMM Odası şehitlerimizi ve vefat eden üyelerini unutmadı

Konya SMMM Odası şehitlerimizi ve vefat eden üyelerini unutmadı
Konya Mali Müşavirler Odası Şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden üyeleri için hatim duası programı düzenledi. Adnan Sürmegöz camiinde düzenlenen hatim duası programına çok sayıda oda üyesi katıldı.

1-7 Mart Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden mali müşavirler için hatim duası yapıldığını belirten Başkan Erdal;

"Muhasebe haftası içerisinde birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklerin yanında şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden meslektaşlarımızı da unutmamaya özen gösteriyoruz. Bugün de onlar için hatim duasını gerçekleştirdik. Bu vesileyle şehitlerimize ve vefat eden meslektaşlarımıza Allahtan rahmet, milletimize ve meslek camiamıza tekrar başsağlığı diliyorum” şeklinde belirtti.

Hatim duası çıkışında camii cemaatine ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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