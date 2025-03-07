Konya SMMM Odası şehitlerimizi ve vefat eden üyelerini unutmadı

1-7 Mart Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden mali müşavirler için hatim duası yapıldığını belirten Başkan Erdal;
"Muhasebe haftası içerisinde birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklerin yanında şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden meslektaşlarımızı da unutmamaya özen gösteriyoruz. Bugün de onlar için hatim duasını gerçekleştirdik. Bu vesileyle şehitlerimize ve vefat eden meslektaşlarımıza Allahtan rahmet, milletimize ve meslek camiamıza tekrar başsağlığı diliyorum” şeklinde belirtti.
Hatim duası çıkışında camii cemaatine ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: Haber Merkezi