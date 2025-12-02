GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya trafiğinde acı bilanço! 7 bin 817 kaza, binlerce yaralı, 166 ölü

Berna Ata
Güncelleme Tarihi:

Konya trafiğinde acı bilanço! 7 bin 817 kaza, binlerce yaralı, 166 ölü
“Bir Kural, Bir Ömür” sloganıyla açıklanan 2025 trafik verileri, Konya’da kural ihlallerinin ağır sonuçlarını ortaya koydu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılı, trafik güvenliği açısından kritik bir dönem oldu. "Bir Kural, Bir Ömür” sloganıyla paylaşılan istatistikler, dikkatsizliğin ve kural tanımazlığın ağır sonuçlarını ortaya koydu.

İl Genelinde 7.817 Trafik Kazası: 166 Can Kaybı, 11 Bin 296 Yaralı

2025 yılı boyunca Konya genelinde 7.817 ölümlü ve yaralamalı, trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 166 kişi hayatını kaybetti, 11.296 kişi yaralandı.

Motosikletler yıl içinde 2.958 kazaya karıştı. Bu kazalarda 48 kişi yaşamını yitirdi, 3.598 kişi yaralandı.

Yetkililer, koruyucu ekipman kullanımı, hız limitlerine uyma ve güvenli sürüş davranışlarının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

"Basit” Görülen Kural İhlalleri Telafisi Olmayan Sonuçlar Doğuruyor

Hız limitine uymamak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmamak, takip mesafesine dikkat etmemek ve hatalı sollama; ölümlü kazaların temel nedenleri arasında yer aldı.

"Denetimler Aralıksız Sürecek”

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği için çalışmaların aksatılmadan süreceğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Can ve mal güvenliğini sağlamak için ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini aralıksız sürdürecektir.”

(Berna Ata)

