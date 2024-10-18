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Konya üzerinden İzmit’e geçiyorlardı! Şüphe üzerine durdurulan araçta yakalandılar: 64.466 TL para cezası uygulandı!

Konya üzerinden İzmit’e geçiyorlardı! Şüphe üzerine durdurulan araçta yakalandılar: 64.466 TL para cezası uygulandı!
Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 4 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler sınır dışı için muhafaza altına alınırken yabancı uyruklu göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalarda, bir aracın sınır illerinden gelerek Konya üzerinden İzmir'e geçiş yaptığı tespit edilmesi üzerine araç takibe alındı.

Yapılan takip sonrasında aracın ana güzergahları kullanmayıp ara yollardan gitmesi üzerine Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile yapılan koordineli çalışma neticesinde araç Sarayönü İlçesinde durduruldu. Araç içerisindeki şahıslara yapılan kimlik sorgusunda kimliksiz 4 yabancı uyruklu (3 kadın, 1 erkek) şahıs ve göçmen kaçakçılığı yapan 1 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

4 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı kapsamında muhafaza altına alınırken göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığı suçu işlenen araca 64.466 TL para cezası uygulanırken 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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