Konya Valiliği’nden deprem açılaması!

Antalya'da deprem meydana geldi.

AFAD'dan gelen bilgilere göre 4.8 büyüklüğündeki sarsıntı Konya dahil çevre illerde de hissedildi.

KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!

Antalya'da meydana gelen depremin Konya'nın ilçelerinde de hissedildiğini belirten Konya Valiliği; "Antalya ili Gazipaşa ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, ilimizin bazı ilçelerinde de hissedilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.''

ANTALYA'DA DEPREM

Antalya​'da merkez üssü Gazipaşa​ olan bir deprem​ oldu.

Sarsıntının verilerini AFAD​ açıkladı. Saat 22.13'teki deprem kısa süreli panik​ oluşturdu. 4.8 büyüklüğündeki depremin derinliği 34 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi