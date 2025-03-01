Konya’ya yağışlar geri dönüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve çevresi için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre, kentte hava sıcaklıkları dalgalanmalar gösterirken, pazartesi günü yağış bekleniyor.

Yağış Pazartesi günü gelecek

2 Mart Pazar günü en düşük sıcaklık 0°C, en yüksek sıcaklık ise 15°C olacak. Ancak 3 Mart Pazartesi günü hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek. En düşük sıcaklığın 4°C, en yüksek sıcaklığın ise 6°C olması beklenirken, şehir genelinde yağmur görülecek.

Rüzgar ve nem oranı dikkat çekiyor

Rüzgarın özellikle 4 ve 5 Mart tarihlerinde saatte 15 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı ise pazartesi günü %96 seviyelerine kadar çıkacak.

Konya 5 günlük hava durumu

4 Mart Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarında kademeli bir artış bekleniyor. Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 12°C, perşembe günü ise 15°C olarak tahmin ediliyor.

2 Mart Pazar:

Hava sıcaklığı en düşük sıfır derece, en yüksek on beş derece olacak. Nem oranı yüzde yirmi dokuz ile seksen yedi arasında değişecek. Rüzgar saatte dokuz kilometre hızla esecek.

3 Mart Pazartesi:

Sıcaklık değerleri düşüş gösterecek. En düşük sıcaklık dört, en yüksek sıcaklık altı derece olacak. Yağmur beklenen bu günde nem oranı yüzde seksen dört ile doksan altı arasında olacak. Rüzgar saatte sekiz kilometre hızla esecek.

4 Mart Salı:

Hava sıcaklığı biraz artarak en düşük iki, en yüksek dokuz derece olacak. Nem oranı yüzde elli üç ile doksan bir arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte on beş kilometreye çıkacak.

5 Mart Çarşamba:

Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Gün içerisinde en düşük iki, en yüksek on iki derece ölçülecek. Nem oranı yüzde kırk altı ile seksen iki arasında olacak. Rüzgar hızı saatte on beş kilometre olarak tahmin ediliyor.

6 Mart Perşembe:

Sıcaklık en düşük üç, en yüksek on beş derece olacak. Nem oranı yüzde otuz iki ile yetmiş iki arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte on altı kilometreye ulaşacak.

Yetkililer, özellikle pazartesi günü yaşanması beklenen yağış nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını ve vatandaşların hava koşullarına uygun önlemler almasını öneriyor.