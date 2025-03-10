Konyalılar Derneği’nden geleneksel iftar

1994 yılında Yeşilköy’de kurulan ve İstanbul’da yaşayan Konyalılar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Konyalılar Derneği, her yıl düzenlediği iftar programını bu yıl da coşkuyla gerçekleştirdi. 8 Mart 2025 Cumartesi günü yapılan iftar, Dünya Kadınlar Günü’ne denk gelmesi sebebiyle anlamlı bir kutlamaya sahne oldu.

Yaklaşık 360 kişinin katıldığı etkinlikte dernek üyeleri, öğrenciler, diğer dernek başkanları ve hemşehriler bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaştı. Kadınlara yönelik özel bir jest olarak programa katılan kadınlara Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek hediye edildi. 250 Öğrenciye Burs Desteği

Konyalılar Derneği, eğitime verdiği destekle de ön plana çıkıyor. İstanbul Konyalılar Vakfı ile birlikte yürütülen çalışmalarla, her yıl yaklaşık 250 üniversite öğrencisine karşılıksız burs desteği sağlanıyor. Bunun yanı sıra, gençlerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla eğitim seminerleri, kariyer günleri ve kültürel geziler gibi faaliyetler düzenleniyor. Kültür ve Dayanışma Etkinlikleri

Konyalılar Derneği sadece iftarlarla değil, yıl boyunca düzenlediği çeşitli etkinliklerle de toplumsal dayanışmayı teşvik ediyor. Konya'nın zengin kültürel mirasını tanıtmak ve hemşehrileri bir araya getirmek amacıyla söyleşiler, konferanslar, kermesler ve geziler organize ediliyor. Bu etkinliklerle dernek, hemşehrilik bilincini artırmayı ve Konya'nın değerlerini İstanbul'da yaşatmayı hedefliyor. Gelecek İçin Dayanışma

8 Mart'ta düzenlenen bu iftar programı, hem anlamlı bir buluşma hem de Konyalılar Derneği'nin yıllardır süregelen toplumsal dayanışma geleneğinin bir göstergesi oldu. Kültürel mirası ve dayanışmayı yaşatmaya devam eden dernek, Başkan Bahri Özdinç önderliğinde gelecekte de aynı heyecanla yeni projelere imza atmayı sürdürecek. Kaynak: Haber Merkezi

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