KOSKİ UYARDI | Sayaç donmalarına karşı sıcak su kullanmayın!

KOSKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarında sıkça karşılaşılan sayaç donma sorununa karşı vatandaşları uyararak gerekli önlemleri almalarını istedi. Sayaçların donmasına engel olmak için alınması gereken tedbirler ve oluşan donmalar karşısında yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulunuldu. KOSKİ, donan sayaçlara müdahale edilmeden doğrudan Genel Müdürlüğe bildirilmesini talep etti. Peki, sayaçların donmaması için hangi önlemler alınmalı? Kışın sayaçlar nasıl korunur? İşte detaylı bilgiler...

KOSKİ Genel Müdürlüğü su abonelerini sayaç ve abone şube yolu donmasına karşı uyardı. Hava sıcaklıklarındaki düşüş ve kar yağışı nedeniyle abonelerin sayaçlarını, tesisatlarını ve tatlı su çeşmelerini iyi korumaları gerektiğini vurgulayan KOSKİ Genel Müdürlüğü, sayaçların ve çeşmelerin iyi korunmaması durumunda abonelerin zor duruma düşebileceğine işaret etti.

Donan sayaçlara asla ateş tutulmamalı!

Donan sayaçlara ve borulara sıcak su dökülmemesi veya ateş tutulmaması gerektiği vurgulanarak yapılan açıklamada, olası sayaç donması durumlarında ALO 185 çağrı merkezinden yardım istenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının eksilerde seyrettiği bu günlerde sayaç ve abone şube yolu donmalarına karşı vatandaşları uyardı.

KOSKİ, su sayaçlarının ve tesisatların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaparak, donan sayaçlara müdahale edilmeden KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesini tavsiye etti.

Hava şartlarına karşı tedbirler önemli

KOSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; özellikle gece hava sıcaklıklarının eksilere düşmesinin sayaç donmalarına sebep olabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Havaların soğumasıyla birlikte abone şube yolları, su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon borularının soğuğa karşı yeterince yalıtımlı olmaması halinde, akış halindeki su donabilir ve vatandaşlarımız bu nedenle mağdur olabilir. Bu yerlerin bakım, onarım ve korunması vatandaşlarımızın sorumluluğundadır.”

KOSKİ, sayaç ve tesisatların yalıtım malzemeleri ile kaplanması ve suyun kullanılmadığı zamanlarda az miktarda akış halinde bırakılması sonucunda donmaların önlenebileceğini ifade etti.

Tedbir almazsanız maddi zarara uğrayabilirsiniz

Koruma önlemi almayan abonelerin donan sayaçlarının tamir ve değiştirme ücretlerinin kendilerine ait olacağını belirtildi. Kolon borularındaki donma nedeniyle yapılacak açma işlemlerinden de ücret talep edildiği hatırlatılarak, şu uyarı yapıldı: "Tedbir almanın donmadan sonra oluşacak maliyetlerden daha ucuz olduğu unutulmamalıdır.”

Donan sayaçlara sıcak su dökmeyin!

KOSKİ'den yapılan açıklamada, donan sayaç ve tesisatları açmaya çalışırken yapılan hatalar konusunda da vatandaşlar uyarıldı. Donan sayaçlara ve borulara sıcak su dökülmemesi veya ateş tutulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Donan sayaç, abone şube yolu ve kolon çıkış borularının sıcak su dökülerek veya ateş tutularak açılmaya çalışılması, musluk ve su borularının patlamasına ve maddi hasarın artmasına sebep olmaktadır. Çok soğuk havalarda şebekede durağan su bırakmamak önemlidir” ifadelerine yer verildi.

Olası sayaç donmalarında ne yapmalı?

KOSKİ, olası sayaç donmaları durumunda vatandaşların sayaca müdahale etmeden, abone numaraları ile birlikte ALO 185 hattını aramaları gerektiğini belirtti. KOSKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarında sayaçların korunması için şu önerilerde bulundu: "Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Sayaç bağlantıları ve vanalardan su sızıntısı veya damlama varsa, abone numarası belirtilerek KOSKİ'ye bildirilmelidir. Çok şiddetli soğuklarda musluklar az miktarda açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır. Donan sayaç ve tesisata kesinlikle ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir.”

Kaynak: Haber Merkezi