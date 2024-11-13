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Meram’da kaçak yapıya izin yok! Yıkım devam edecek

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Meram’da kaçak yapıya izin yok! Yıkım devam edecek

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. 

Kaçak yapılarla mücadele!

Alınan yıkım kararlarını uygulamaya koyan Meram Belediyesi eleştiri oklarının hedefindeydi. Başkan Kavuş bu konuya açıklık getirdi. 31.12.2017 tarihi öncesi yapılara ait İmar Barışı gerçekleştiğini belirten Kavuş, "Bu tarihten sonra ruhsatsız ve tarım arazilerine yapılan yapılar belediyemizce yıkılıyor. Benim görevim Meram'ın ve vatandaşlarımızın hakkını korumaktır. Tehdit ve algılarla korkmamızı beklemesinler. Bu bir hak meselesidir. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz " dedi. 

Yıkım devam edecek!

Seçim süreci de dahil 5 yılı aşkın süredir Meram'daki kaçak yapılarla mücadelede ettiklerini belirten Başkan Kavuş, tarım arazisine inşa edilen ya da ruhsat alınmaksızın yapılan yapıları yıkmaya devam edeceklerini söyledi. Sürecin şeffaf bir şekilde işlediğini kaydeden Kavuş mülk sahiplerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını da ekledi. 

Dağ evleri konusu!

Meram Belediyesinin Meram Dağ Evlerine ilişkin eleştirilerilere de cevap veren Başkan Mustafa Kavuş, tarihlere göre fotoğrafları da göstererek tarım arazilerindeki talanı gözler önüne serdi. Meram Dağ Evlerinin konumlandığı arsanın imar planının çeyrek asır önce dönemin belediye meclisi tarafından 1998 yılında yapıldığını kaydeden Kavuş, yeşil alanların zamanla betona dönüştürüldüğü ifade etti.

(Mustafa İlker Şen)

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