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MHP Meram İlçe Başkanının acı günü!

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
MHP Meram İlçe Başkanının acı günü!
MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman’ın oğlu İshak Kaan Yaman hayatını kaybetti.

Trafik kazası geçiren 18 yaşındaki Kaan Yaman, Konya Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İshak Kaan Yaman, bugün öğle namazına müteakip Elmacı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yaman ailesinin yakınlarının yanı sıra siyasi camiadan birçok isim ve belediye başkanları da katılarak acılı aileye destek oldu.

 

 

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