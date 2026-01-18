MÜSİAD Konya’dan 2026 ekonomi değerlendirmesi

MÜSİAD Konya’nın Cuma programında konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, küresel ve ulusal ekonomide artan belirsizliklere dikkat çekerken, Konya’nın ihracat, üretim ve büyüme performansıyla Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini ve 2026 yılına dair temkinli ama umutlu bir tablo çizdi.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Cuma programında, "İş Dünyasında 2025'in Değerlendirmesi ve 2026'da Ekonomik Beklentiler” başlığı altında ekonomi gündemi masaya yatırıldı. Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk'ün konuk olduğu programda, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve Konya özelindeki ekonomik göstergeler kapsamlı şekilde ele alındı. Üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, "2025 Yılı Ekonomik Değerlendirmeleri ve 2026 Yılından Beklentiler” çerçevesinde, süreci birlikte doğru okumayı ve ortak bir akıl üretmeyi hedefliyoruz.

MÜSİAD Konya, bugün geldiği noktada; şehirde ekonomik konular konuşulurken görüşüne başvurulan, istişare masalarında doğal olarak yer alan bir yapıyı temsil etmektedir. Bunu bir iddia olarak değil, yıllar içinde oluşmuş kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. MÜSİAD, bazı isimler için sonradan tanışılan bir yapı değildir. Bu çatı altında yetişmiş, burada sorumluluk almış, bu kurum için zamanını ve emeğini ortaya koymuş isimlerin katkısı; aradan yıllar geçse de kurumsal hafızada karşılığını bulur. Bizler, yeni dönemde de MÜSİAD Konya'yı; şehirde sözü olan, dinlenen ve dikkate alınan bir istişare zemini olarak güçlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü bu şehirde kalıcı olan; unvanlar değil, aynı masada buluşabilme iradesidir.

MÜSİAD; insanın bir dönem görev yaptığı bir kurum değil, hayatın farklı evrelerinde yeniden dönüp söz söylediği, fikrine başvurulan ve kendini ait hissettiği bir çatı olmuştur. Bu yüzden buradan yetişmiş, bu kuruma emek vermiş isimleri biz hiçbir zaman misafir olarak görmedik; her zaman ev sahibi kabul ettik, etmeye de devam edeceğiz” dedi. Programda söz alan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise küresel ekonomide son yıllarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Son beş yılda pandemi, tedarik zinciri sorunları, enflasyon artışı, Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-Çin ticaret gerilimleri ve Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel ekonomide ciddi kırılganlıklara yol açtığını belirten Öztürk, 2025 yılının hem dünya hem de Türkiye ekonomisi açısından zor bir yıl olduğunu söyledi.

ABD'nin gümrük vergilerinde yaptığı artışların küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Öztürk, 2026 yılının da jeopolitik gerilimler, ticarette daralma ve üretim artış hızındaki yavaşlama nedeniyle risk ve belirsizlikler içerdiğini ifade etti. Dünya ekonomisinin 2025 ve 2026 yıllarında ortalama yüzde 3,1–3,2 oranında büyümesinin öngörüldüğünü aktardı.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztürk, 2025 yılının enflasyon ve yüksek faiz başta olmak üzere önemli bir kırılma noktası olduğunu belirtti. Dezenflasyon politikalarının sonuç vermeye başladığını, ancak enflasyondaki düşüşün büyük ölçüde iç talep daralmasından kaynaklandığını dile getirdi. Türkiye ekonomisinin 2025'in ilk yarısında yüzde 4,9, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3,7 büyüdüğünü hatırlatan Öztürk, 2026 yılı için yüzde 3,8 oranında bir büyüme beklendiğini kaydetti.

Konya ekonomisine de ayrı bir parantez açan Öztürk, şehrin ihracat, istihdam, girişimcilik ve GSYH gibi birçok alanda Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergilediğini söyledi. Konya'nın il düzeyindeki GSYH'sinin 2015 yılında 50 milyar TL iken, 2024 verilerine göre yaklaşık 951 milyar TL'ye yükseldiğini belirten Öztürk, bu rakamla Konya'nın Türkiye genelinde 8'inci sırada yer aldığını ifade etti.

Kişi başına düşen GSYH'nin de önemli ölçüde arttığını vurgulayan Öztürk, Konya'nın 2025 yılında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 11. ili olduğunu belirtti. 2025 yılının sanayiciler açısından zor geçtiğini dile getiren Öztürk, artan maliyetler ve dış pazarlardaki durgunluğa rağmen Konya'nın üretim ve ihracata kararlılıkla devam ettiğini, 2026 yılında ise daha güçlü sonuçlar elde edileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

(Cumali Özer)