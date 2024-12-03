Nezahat Keleşoğlu Konya’da defnedildi

Önceki gün İstanbul'da vefat eden Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu vakfının kurucularından ve Konya'nın yakından tanıdığı Eğitim gönüllüsü ve Hayırsever işadamı Merhum Dr. Ahmet Keleşoğlu'nun eşi Merhume Nezahat Keleşoğlu, dün Büyük Parsana Cami'nde öğle namazına müteakip Konya Müftüsü Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığındaki eşi Dr. Ahmet Keleşoğlu'nun yanında yapılan dualarla defnedildi.
Cenaze törenine Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Protokol üyeleri, Karaman Valisi Mehmet Akif Çiçekli ve Karaman Protokol Üyeleri, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Tahir Akyürek, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuk Ecza Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Sonay Gürgen ve yönetim kurulu üyeleri, Konya Eczacılar Odası Başkanı Hakan Koru, Oda eski Başkanlarından Cemil Karakap, Adem Açıkgöz, S.Ü Eczacılık Fakültesi Dekanı Yavuz Bağcı ile çok sayıda Selçuk Ecza Holding çalışanı ve Keleşoğlu ailesi katıldı.
Nezahat Keleşoğlu kimdir?
Ermenek eşrafından Mustafa Karpuzcu ve Ayşe Karpuzcu'nun kızı olarak hayata başlayan Nezahat Keleşoğlu 1949 yılında Ahmet Keleşoğlu ile hayatını birleştirmiştir. İlerleyen yıllar içerisinde Selçuk Ecza Deposu'nun kurulmasından sonra Yönetim Kurulu'nda ve şirket içerisinde muhtelif görevler almıştır. Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın kurulmasında Ahmet Keleşoğlu'nun en büyük destekçisi olmuştur.