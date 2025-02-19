Offroad Tutkunları Bozkır’da Kar Macerası yaşadı!

Konya’nın Bozkır ilçesine gelen offroad tutkunları, yaylada karla kaplı yollarda hem yolları açmaya çalıştı hem de offroad heyecanı yaşadı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinden Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan Çağlayan Çat Yaylası'na gelen 50 araçlık offroad ekibi, macera dolu bir gün geçirdi. Yaklaşık 30 santimetre kalınlığa ulaşan karlı yollarda offroad araçları ile yol açmaya çalışan ekip, açtıkları yollarda offroad heyecanı yaşadı.
"Bozkır'ın doğa ve spor potansiyelini keşfediyoruz"
Memleketi Konya'nın Bozkır ilçesi olan Yakoff Manavgat Offroad Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Onur Sezgen, kış aylarında dernek olarak offroad tutkunu arkadaşları ile buraya geldiklerini belirterek,
"Bozkır'a gelip burada etkinlikler düzenliyoruz. Misafirlerimiz, Bozkır'ın doğal güzelliklerini ve spor potansiyelini keşfetmiş oluyor. Konya ve Antalya sınırında yer alan Bozkır, ciddi bir doğa ve spor potansiyeline sahip. Biz de iki il arasında gönül köprüsü kurarak, Toros Dağları'nın zirvelerinde bu tür etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz" dedi.
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