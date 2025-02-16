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Ramazan’a Kaç Gün Kaldı? Konya’da İlk Sahur ve İftar Saat Kaçta? 2025 Konya’da bayram namazı saat kaçta?

Selman Kaya
Muhabir
Ramazan’a Kaç Gün Kaldı? Konya’da İlk Sahur ve İftar Saat Kaçta? 2025 Konya’da bayram namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayının başlangıç tarihi merakla bekleniyor. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. 2025 yılı Konya Ramazan İmsakiyesi belli oldu.

Ramazan Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 11 ayın Sultanı Ramazan, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Hicri takvime göre 1 Ramazan 1446 olarak kaydedilen bu tarihte, oruç ibadetine niyet edilecek ve ilk sahura kalkılacak.

Konya'da İlk Sahur ve İftar Saatleri

Konya'da ilk sahur 28 Şubat Cuma gecesi yapılacak, ilk iftar ise 1 Mart Cumartesi günü saat 18:50'de gerçekleşecek. Oruç tutan vatandaşlar, Ramazan boyunca imsakiye takvimini takip ederek sahur ve iftar saatlerini öğrenebilecek.

Ramazan Ne Zaman Bitecek?

Ramazan ayı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak son oruçla tamamlanacak. Bu tarihin ardından 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı başlayacak.

2025 Ramazan Bayramı Tarihleri

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi

1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
Konya'da bayram namazı 30 Mart Pazar günü saat 07:08'de kılınacak.

2025 Konya İmsakiye Takvimi

(Selman Kaya)

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