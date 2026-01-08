Selçuklu’da “Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor’’

Selçuklu Belediyesi’nin çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiği “Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor“ projesi, öğrencilerin yoğun katılımıyla sürüyor. Yarışma sayesinde binlerce öğrenci geri dönüşümün önemini öğrenirken, okullar daha temiz bir gelecek için yarışıyor.

Sürdürdüğü çevreci projelerle gelecek nesillere daha temiz yarınlar bırakmayı hedefleyen Selçuklu Belediyesi çevre adına ses getiren örnek işlere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi'nin öğrencilerde farkındalık oluşturma adına "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" sloganıyla düzenlediği yarışmada öğrenciler okullarında atık toplamaya devam ediyor.

Mayıs ayına kadar devam edecek olan yarışma kapsamında öğrenciler atık getirme günlerinde topladıkları dönüştürülebilir atıkları belediye yetkililerine teslim ediyor.

"Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" öğrencilerden yoğun ilgi görüyor

Öğrencilerden yoğun ilgi gören yarışma ile gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir çevre bırakılması, çevre ve sıfır atık bilincinin oluşturulması hedefleniyor. Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma kapsamında, anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç farklı kategoride yarışan okullar 15 Mayıs 2026 tarihine kadar en fazla geri dönüşüm atığını toplayarak dereceye girmek için mücadele ediyorlar.

15 Ekim'de başlayan yarışma kapsamında bugüne kadar 52 okuldan toplam 65 bin kg atık toplandı. Selçuklu Belediyesi tarafından yarışma kapsamında dereceye giren okullar öğrenci başına en fazla atık toplayan okullar ve toplamda en fazla atık toplayan okullar olmak üzere anaokulu, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde ayrı ayrı ödüllendirecek. Dereceye giren okullara ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenecek programda takdim edilecek. Diğer taraftan Selçuklu Belediyesi, sıfır atık konusunda çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor.

Eğitim öğretim döneminin başından bu yana Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personelleri tarafından talep eden her okulda "Sıfır Atık" konulu eğitimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda okullarda oluşturulan sıfır atık timleri aldıkları eğitim ile okuldaki diğer arkadaşlarına rehber olurken bugüne kadar düzenlenen 53 eğitimden 4 bin 362 öğrenci faydalandı. Yarışma kapsamında kategorilere göre birinci olan İlk 3 sınıfa piknik, ikinci olan ilk 3 sınıfa resim seti, üçüncü olan ilk üç sınıfa matara ödülleri verilecek.

