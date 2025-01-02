Selçuklu’da şivlilik coşkusu gün boyu sürdü

Selçuklu Belediyesi, çocukların bayramı olan şivlilikte onlar için eğlenceli etkinlikler düzenledi.
Etkinliğe katılan çocuklar Gazze, Doğu Türkistan, Ukrayna ve dünyadaki tüm çocuklar için basın açıklaması ve dua programı yaparak tüm dünyaya kardeşlik mesajı verdi.
Konya kültürüne özgü bir gelenek olan ve çocukların şivlilik coşkusu ile taçlanan üç ayların başlangıcı Selçuklu Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği etkinliklerle dolu dolu geçti. Selçuklu Belediyesi hizmet binasında sabah erken saatlerde şivlilik dağıtımı ile başlayan etkinlikler öğleden sonra sosyal tesiste çocuklar için düzenlenen eğlenceli aktivitelerle devam etti.
Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda Hacivat Karagöz ve Nasrettin Hoca sahne gösterisi, eğlenceli atölye etkinlikleri, yüz boyama faaliyetleri ve çocuklara süt ikramı yapıldı. Sosyal tesis önünde çocukların katılımı ile bir basın açıklaması yapıldı. Gazze, Doğu Türkistan, Ukrayna ve dünyadaki tüm çocuklar için kardeşlik mesajı verildi. Etkinlik çocuklar tarafından yapılan kardeşlik temalı dua ile son buldu.
Etkinliğe katılan çocuklar kendilerine güzel bir gün yaşatan Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür etti.
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