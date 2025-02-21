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TCDD DUYURDU! Konya Meram YHT Gar bu tarihte kapatılıyor! Tam 3 Ay hizmet vermeyecek

Sibel Elmas
Muhabir

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TCDD DUYURDU! Konya Meram YHT Gar bu tarihte kapatılıyor! Tam 3 Ay hizmet vermeyecek
Konya’nın ulaşım altyapısını güçlendirecek Konyaray projesi kapsamında, Selçuklu-Konya (Meram) Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı 10 Mart 2025’ten itibaren 3 ay süreyle kapatılacak. Selçuklu-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı neden kapatılıyor, Selçuklu-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ne zaman kapatılıyor? İşte detaylar..

Selçuklu-Konya Gar Yüksek Hızlı Tren Hattı Neden Kapatılıyor?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaray yol yapım çalışmaları nedeniyle hattın geçici olarak hizmet dışı kalacağı belirtildi. Konya Gar (Meram Gar) durağında inecek yolcular bu süre zarfında Selçuklu durağında inecek. Konya Gar (Meram Gar) durağında inecek yolcular için 10 Mart 2025 tarihinden itibaren Selçuklu durağı son durak olacak. 

Selçuklu-Konya Gar Yüksek Hızlı Tren Hattı  Ne Zaman Kapatılacak?

Selçuklu-Konya (Meram Gar) YHT hattı, 10 Mart 2025 tarihinden itibaren 3 ay boyunca kapalı olacak.

Bu kapanma, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya ve İstanbul-Karaman YHT hatlarını kullanan yolcuları doğrudan etkileyecek. Konya Gar (Meram Gar) durağında inecek yolcular için 10 Mart 2025 tarihinden itibaren Selçuklu durağı son durak olacak. 

Nasıl Alternatif Sunulacak?

TCDD, yolcuların mağdur olmaması için çeşitli alternatif ulaşım seçeneklerini devreye sokacak:

Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya ve İstanbul-Karaman YHT seferlerinin çıkış/varış istasyonu Selçuklu Gar olacak.

Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman güzergâhındaki yolcular, Konya-Karaman arasındaki seyahatlerine bölgesel trenlerle devam edecek.

Ankara ve İstanbul YHT bağlantılı Karaman yönüne giden yolcuların Selçuklu-Konya arasındaki ulaşımı otobüslerle sağlanacak.

10 ve 11 Mart tarihli Konya Mavi Ekspresi'nin çıkış/varış istasyonu Selçuklu Gar olacak ve yolcuların Selçuklu-Konya aktarması otobüslerle gerçekleştirilecek.

Nerede Uygulanacak?

Çalışmalar Konya il sınırları içinde, Selçuklu-Konya (Meram Gar) YHT hattı üzerinde yürütülecek.

Bu süreç boyunca yolcuların ulaşım planlarını güncellemeleri ve alternatif seçenekleri takip etmeleri öneriliyor. 

 

(Sibel Elmas)

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