Vali Akın’dan Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Konya'ya atanarak görevine başlayan Vali İbrahim Akın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı ziyaret etti. Ziyarette Vali Akın ve Başkan Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu'da yapılan belediye çalışmaları ile devam eden projeler hakkında istişarelerde bulundu.
Vali Akın, bütün kurumlarla uyum içerisinde çalışacaklarını ifade ederek Konya için en iyi hizmeti sunmak için gayret edeceklerini söyledi.
Başkan Pekyatırmacı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak akılla şehri daha ileriye taşımak için azim ve gayretle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Başkan Pekyatırmacı ziyaret sonunda Vali Akın'a İpek Yolu Konakları eserini ve Selçuklu'nun sembolü olan çift başlı kartal eserini takdim etti.
(Selman Kaya)