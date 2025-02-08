AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir kimdir?

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, İstanbul İl Başkanlığında yapılan törenle görevi Osman Nuri Kabaktepe'den devraldı.
Resmi olarak il başkanlığı görevine başlayan Abdullah Özdemir eski il başkanı Osman Kabaktepe'yi aracına kadar yolcu etti.
Yeni İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Başta da özellikle bu anlamlı görevi bizlere layık gören saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizleri seçen delegelerimize de özellikle teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.
Abdullah Özdemir kimdir?
1983'te Kastamonu-İnebolu'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde "Deprem ve Yapılar” alanında yüksek lisans yaptı.
Siyasî kariyerine AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başlayan Özdemir, 2007-2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.
Bu süreçte, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitimsel gelişimlerine yönelik projeler hayata geçirdi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile Amerika'nın Washington şehrinde Uluslararası ve Ortadoğu siyaseti üzerine eğitim aldı.
2014'te AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, bu dönemde AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür birimlerinde görev yaptı. 2022'de Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçildi.
Aralık 2024'te AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özdemir'in AKP İstanbul İl Başkan adayı olarak belirlendiğini duyurdu.
Özdemir, evli ve bir çocuk babası.
Kaynak: Haber Merkezi