GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir kimdir?

- Güncelleme Tarihi:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir kimdir?
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde İstanbul İl Başkanı seçilen Abdullah Özdemir, yapılan devir teslim töreniyle yeni görevine başladı. Peki Abdullah Özdemir kimdir? İşte detaylar...

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, İstanbul İl Başkanlığında yapılan törenle görevi Osman Nuri Kabaktepe'den devraldı.

Resmi olarak il başkanlığı görevine başlayan Abdullah Özdemir eski il başkanı Osman Kabaktepe'yi aracına kadar yolcu etti.

Yeni İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Başta da özellikle bu anlamlı görevi bizlere layık gören saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizleri seçen delegelerimize de özellikle teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Abdullah Özdemir kimdir?

1983'te Kastamonu-İnebolu'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde "Deprem ve Yapılar” alanında yüksek lisans yaptı.

Siyasî kariyerine AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başlayan Özdemir, 2007-2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.

Bu süreçte, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitimsel gelişimlerine yönelik projeler hayata geçirdi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile Amerika'nın Washington şehrinde Uluslararası ve Ortadoğu siyaseti üzerine eğitim aldı.

2014'te AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, bu dönemde AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür birimlerinde görev yaptı. 2022'de Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçildi.

Aralık 2024'te AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özdemir'in AKP İstanbul İl Başkan adayı olarak belirlendiğini duyurdu.

Özdemir, evli ve bir çocuk babası.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER