Bir Zamanlar İstanbul Dizisinin Konusu Nedir? Bir Zamanlar İstanbul Dizisi Nerede ve Ne Zaman Yayınlanacak? Bir Zamanlar İstanbul Oyuncu Kadrosu
TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Bir Zamanlar İstanbul“ dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği dizinin, 7 Şubat tarihinde ilk bölümüyle ekrana geleceği duyuruldu.
Bir Zamanlar İstanbul Dizisinin Konusu Nedir?
Aynı üniversitede eğitim gören Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve kaderleri kesişir. Münazaranın ana sorusu olan, "Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?” fikri, ikili arasında hem düşünsel hem de duygusal bir bağ oluşturur. Ali ve Seher, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul'un suç dünyasında bir devrim yaratır.
Bir Zamanlar İstanbul Dizisinin Oyuncu Kadrosu
Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Cihangir Ceyhan
Alina Boz
Hüseyin Avni Danyal
Didem Balçın
Şebnem Dönmez
Ümit Kantarcılar
Özge Özder
Bir Zamanlar İstanbul Dizisi Nerede ve Ne Zaman Yayınlanacak?
Bir Zamanlar İstanbul, 7 Şubat 2025 tarihinde TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizinin sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu, izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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