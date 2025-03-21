Depremde hasar gören 377 vakıf eserinin restorasyonu sürüyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin hem can kaybına hem de manevi mirasın zarar görmesine yol açtığını belirterek, “Devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin dayanışma ruhu sayesinde bu etkileri hızla ortadan kaldırıyoruz“ dedi.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl 11 vakıf eserinin restorasyonunu tamamladığını ve halen 377 vakıf eserinin restorasyon çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Bakan Ersoy, depremden zarar gören camiler ile vakıf eserlerini yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba gösterildiğini belirtti.
Alaüddevle Camii'nin restorasyonu tamamlandı
Bakan Ersoy, Gaziantep'te bulunan Alaüddevle Camii'nin restorasyonunun tamamlanarak ibadete açıldığını ve bu durumun milletin birlik ve beraberlik ruhunu yansıttığını söyledi.
Ecdattan miras kalan vakıf kültürünü ve medeniyet değerlerini yaşatmak adına yapılan çalışmaların bir vefa borcu olduğunu dile getiren Ersoy, restorasyon sürecinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.
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