Hudutsuz Sevda final mi yaptı, Hudutsuz Sevda yeni bölüm neden yok, Hudutsuz Sevda 39. bölüm neden yayınlanmadı , soruları diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Hudutsuz Sevda Final mi Yaptı? Hudutsuz Sevda 39. bölüm neden yok? Hudutsuz Sevda 39. bölüm neden yayınlanmadı? İşte, Hudutsuz Sevda 39. yeni bölüm tarihi hakkında ayrıntılar...
Yapımcılığını MedYapım'ın, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener'in kaleme aldığı Hudutsuz Sevda ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 24 Ekim tarihinde yayınlanmayan Hudutsuz Sevda dizisinin neden yayımlanmadığı merak ediliyor. Ancak diziler çarşamba günü, terör saldırısında dolayı tekrar bölümler ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ekranların sevilen dizisi Hudutsuz Sevda yeni bölüm tarihi merak edilirken, gözler dizinin sosyal medya hesaplarından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.
HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Hudutsuz Sevda yeni bölümünün 31 Ekim Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor. Konu hakkında kanaldan yada yapımcıdan henüz resimi bir açıklama gelmedi.
HUDUTSUZ SEVDA KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”