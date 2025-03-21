Mihrimah Sultan Kimdir, Ne Zaman ve Nerede Doğmuştur? Mihrimah Sultan Kimin Kızıdır?

Mihrimah Sultan kimdir, ne zaman ve nerede doğmuştur? Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın kızı olan Mihrimah Sultan, Osmanlı tarihinde nasıl bir yere sahiptir? Hangi yaşta evlenmiş, eşi Rüstem Paşa ile nasıl bir siyasi etki oluşturmuştur?

Mihrimah Sultan devlet işlerine ne kadar dahil olmuştur, babası ve kardeşi döneminde hangi rolleri üstlenmiştir? Mimar Sinan tarafından inşa edilen camilerde onun etkisi ne olmuştur? Hayatını hangi tarihte kaybetmiş, hangi yapımlarda canlandırılmıştır?

Mihrimah Sultan Kimdir?

21 Mart 1522 tarihinde İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda dünyaya gelen Mihrimah Sultan, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın tek kızıdır. Mihrimah Sultan'ın doğumundan iki yıl sonra annesi Hürrem Sultan, Kanuni'nin vefatının ardından tahta geçecek olan oğlu II. Selim'i doğurmuştur.

Babası Kanuni Sultan Süleyman, kızına büyük bir sevgiyle bağlıydı ve neredeyse tüm isteklerini yerine getirirdi. İyi bir eğitim alarak yetişen Mihrimah Sultan, zekâsı ve görgüsüyle öne çıktı. 1539 yılında, 17 yaşındayken Mimar Sinan ile Diyarbakır Valisi Rüstem Paşa'dan evlenme teklifi aldı.

Tercihini Rüstem Paşa'dan yana kullanan Mihrimah Sultan, onunla evlendi. Düğünleri, kardeşleri Bayezid ve Cihangir'in sünnet şöleniyle birlikte, At Meydanı'nda (bugünkü Sultanahmet Meydanı) görkemli kutlamalarla gerçekleşti.

Bu evlilikten sonra sadrazamlık görevine getirilen Rüstem Paşa, 1544-1561 yılları arasında, yalnızca iki yıllık bir ara dışında, aralıksız olarak sadrazamlık yaptı. Mihrimah Sultan, sadece sarayın değil, devlet yönetiminin de etkili isimlerinden biri oldu.

Hatta, babasını Malta Seferi'ne ikna etmek adına kendi servetiyle 400 gemi yaptıracağına dair söz verdiği bile rivayet edilir. Annesi Hürrem Sultan gibi Lehistan Kralı II. Zygmunt ile mektuplaşmalarda bulunmuş, önemli diplomatik temaslar yürütmüştür.

Zamanla büyük bir servetin sahibi olan Mihrimah Sultan için, 1540-1548 yılları arasında Mimar Sinan tarafından İstanbul Üsküdar'da İskele Camii, medrese, ilkokul ve hastaneden oluşan geniş bir külliye inşa edilmiştir. Ayrıca 1562-1565 yılları arasında, yine Mimar Sinan tarafından Edirnekapı'da cami, çeşme, hamam ve medreseyi kapsayan Mihrimah Sultan Külliyesi yapılmıştır. Mihrimah isminin anlamı "güneş ve ay"dır.

Edirnekapı'daki caminin minareleri arasından ay doğarken, Üsküdar'daki caminin minareleri arasından güneşin doğması; Mimar Sinan'ın bu yapıları özel bir tasarımla inşa ettiğine işaret eder.

1558 yılında annesi Hürrem Sultan'ın vefatından sonra, Mihrimah Sultan babasının danışmanlığını üstlendi. 1566'da babasının ölümü üzerine tahta geçen kardeşi II. Selim döneminde de bu rolünü sürdürerek, adeta bir Valide Sultan gibi davranmıştır.

Ayşe Hümaşah Sultan, Murad Bey ve Mehmed Bey adlarında üç çocuğu olmuştur. Mihrimah Sultan, 25 Ocak 1578 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Televizyon ekranlarında da defalarca canlandırılan Mihrimah Sultan karakteri, 2011 yapımı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Pelin Karahan, 2003 yapımı Hürrem Sultan dizisinde ise Özlem Çınar tarafından oynanmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi