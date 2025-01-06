Şahin Kendirci kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla tanınmış ve programda sergilediği etkileyici performanslarla büyük beğeni toplamıştır. Peki Şahin Kendirci kimdir? Kaç yaşında ve müzik kariyeri nasıl ilerliyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

Yetenek yarışmalarının ülkemizdeki popülaritesiyle birlikte birçok yetenekli isim, bu platformlar sayesinde adını duyurmaya başladı. Bunlardan biri de şüphesiz ki Şahin Kendirci.

Yetenek Sizsiniz Türkiye programında sergilediği performanslarla herkesi kendine hayran bırakan Kendirci, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Şahin Kendirci kimdir?

Şahin Kendirci 19 Nisan 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi. Türk ses sanatçısı, Sinema oyuncusudur.

Yetenek Sizsiniz Türkiye programına katılmadan önce de müzikle yakından ilgileniyor ve çeşitli platformlarda şarkılarını paylaşıyordu.

Programda sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı ve jüri üyelerinden tam not aldı.

Şahin Kendirci filmleri

2019 - Şampiyon (dizi)

2018 - Müslüm

2015 - Bana Masal Anlatma

Şahin Kendirci'nin müzik kariyeri

Yetenek Sizsiniz Türkiye'den sonra Şahin Kendirci, müzik kariyerine hız kesmeden devam etti. Kendi şarkılarını yazmaya ve bestelemeye devam eden Kendirci, aynı zamanda çeşitli konser ve etkinliklerde sahne almaya başladı.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan sanatçı, hayranlarıyla düzenli olarak etkileşimde bulunuyor.

Şahin Kendirci'nin başarıları

Şahin Kendirci, Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla kazandığı şöhreti daha da ileriye taşıyarak birçok başarıya imza attı.

Milyonlarca kez dinlenen şarkıları, geniş bir hayran kitlesi ve müzik dünyasındaki önemli isimlerle yaptığı işbirlikleri, Kendirci'nin başarısını kanıtlıyor.

Şahin Kendirci, kısa sürede müzik dünyasının parlayan yıldızlarından biri haline geldi. Güçlü sesi, sahne performansı ve müziğe olan tutkusu ile dikkat çeken Kendirci, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağa benziyor.

Müzik kariyerini yakından takip eden hayranları ise, ondan yeni şarkılar ve projeler bekliyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi