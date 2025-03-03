TYB Konya Şubesi’nden Ramazan’a Merhaba Konseri

Konya’da, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından düzenlenen “Ramazan’a Merhaba Konseri“ ile Ramazan ayına manevi bir atmosferde girildi. 2025 yılı kültürel etkinlikler takviminin ilk programı olan konser, sanatseverlerden ilgi gördü.
Konserde, Konya Uluslararası Mevlânâ Vakfı Türk Müziği Korosu, Şef Nebahat Konu yönetiminde sahne aldı. Koronun seslendirdiği eserler, dinleyicilere manevi bir huzur sundu.
Programda, Türk tasavvuf müziğinin seçkin örnekleri olan Hüseynî, Uşşak, Kürdî ve Segah makamlarındaki eserler seslendirildi. Konserde solist olarak Ali İnan, Ahmet Özfidan, Feyyaz Akbay ve Nuri Cennet sahne aldı.
Esin Çelebi Bayru: "Müzik, insanları bir araya getiren en güzel bağ"
Konserde hazır bulunan Uluslararası Mevlânâ Vakfı Başkan Vekili ve Hz. Mevlânâ'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Sizlere hoşgeldiniz derken, koroma da hoşgeldiniz demek istiyorum çünkü Ankara'dan geldiler. Nebahat hocam gönülden bizlerle beraber. Sekizinci yılımız ve konser sayımızı bilmiyoruz. Müzik, gerçekten insanları bir araya getiren bir güzellik. Belki de hiç birbirini görmemiş insanlar bu vesileyle bir araya geliyor. Bunu en çok seyahatlerde anlıyoruz. Koromuzla şehir şehir konserler veriyoruz."
Konserin sonunda Esin Çelebi Bayru ve Nebahat Konu'ya katılım beratları, Uluslarası Mevlana vakfı Mütevelli Üyesi ve Konya Şubesi Başkan Yardımcısı, Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler ve postnişîn Fahri Özçakıl tarafından takdim edildi.
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