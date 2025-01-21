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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 21 Ocak Konya nöbetçi eczane listesi

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 21 Ocak Konya nöbetçi eczane listesi
Konya Eczacılar Odası tarafından yapılan yeni duyuruya göre, nöbetçi eczanelerin iletişim bilgileri güncellenmiştir. İşte, 21 Ocak 2025 tarihinde Konya’daki nöbetçi eczanelerin güncel adres ve telefon bilgileri...

Konya Eczacılar Odası 21 Ocak 2025 tarihinde geçerli olacak nöbetçi eczanelerin güncel adres ve telefon bilgilerini paylaştı.

                   İşte Konya 21 Ocak Salı günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

TORUN

FERİTPAŞA MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ 32B SELÇUKLU

(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL KAPISI)

220 00 15

Selçuklu

NİSAN

                MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜLBAHAR SOKAK NO:5B SELÇUKLU

(KULE SİTE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ CİVARI ESKİ DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ YAKINI)

235 00 77

Meram- Selçuklu

MERAM TIP

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AO SELÇUKLU

(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)

502 24 12

Meram

FATİH

                AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO: 14A MERAM

(10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI 323 43 70)

323 23 23

Karatay

REYYAN

                HACIVEYİSZADE MAHALLESİ GÜRŞEHİR SOKAK NO:1B KARATAY

(FETİH CADDESİ, FETİH CAMİİ YANI)

355 25 00

Meram-Selçuklu

AKADEMİK

PİREBİ MAHALLESİ FURGAN DEDE CADDESİ NO:18A MERAM

(MUHACİR PAZARI CİVARI-AKADEMİ HASTANESİ YANI)

350 70 77

Meram- Karatay

İNCİ

AKABE MAHALLESİ MİLLİLER CADDESİ NO:7H KARATAY

(ADLİYE CİVARI,ŞEHİR HASTANESİ YAKINI)

355 18 08

Selçuklu

MEKAN-I ŞİFA

                HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:15A SELÇUKLU

(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLI OCAĞI KARŞISI)

245 04 45

Selçuklu

ÖZTOPRAK

DUMLUPINAR MAHALLESİ KALEBAŞI SOKAK NO:3A SELÇUKLU

(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YERİ, A101 MARKET YANI)

245 14 01

Selçuklu

SİMYA

BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89/K SELÇUKLU

(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

503 23 24

Selçuklu

KARABULUT

KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210E SELÇUKLU

(TORKU SATIŞ OFİSİ YANI OPET PETROL CİVARI 81 NOLU ASM KARŞISI)

261 18 28

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane

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