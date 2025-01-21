Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 21 Ocak Konya nöbetçi eczane listesi

Konya Eczacılar Odası 21 Ocak 2025 tarihinde geçerli olacak nöbetçi eczanelerin güncel adres ve telefon bilgilerini paylaştı.
İşte Konya 21 Ocak Salı günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
TORUN
|
FERİTPAŞA MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ 32B SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL KAPISI)
|
220 00 15
|
Selçuklu
|
NİSAN
|
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜLBAHAR SOKAK NO:5B SELÇUKLU
(KULE SİTE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ CİVARI ESKİ DOLAPOĞLU ANADOLU LİSESİ YAKINI)
|
235 00 77
|
Meram- Selçuklu
|
MERAM TIP
|
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AO SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
|
502 24 12
|
Meram
|
FATİH
|
AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO: 14A MERAM
(10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI 323 43 70)
|
323 23 23
|
Karatay
|
REYYAN
|
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ GÜRŞEHİR SOKAK NO:1B KARATAY
(FETİH CADDESİ, FETİH CAMİİ YANI)
|
355 25 00
|
Meram-Selçuklu
|
AKADEMİK
|
PİREBİ MAHALLESİ FURGAN DEDE CADDESİ NO:18A MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI-AKADEMİ HASTANESİ YANI)
|
350 70 77
|
Meram- Karatay
|
İNCİ
|
AKABE MAHALLESİ MİLLİLER CADDESİ NO:7H KARATAY
(ADLİYE CİVARI,ŞEHİR HASTANESİ YAKINI)
|
355 18 08
|
Selçuklu
|
MEKAN-I ŞİFA
|
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:15A SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLI OCAĞI KARŞISI)
|
245 04 45
|
Selçuklu
|
ÖZTOPRAK
|
DUMLUPINAR MAHALLESİ KALEBAŞI SOKAK NO:3A SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YERİ, A101 MARKET YANI)
|
245 14 01
|
Selçuklu
|
SİMYA
|
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89/K SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
|
503 23 24
|
Selçuklu
|
KARABULUT
|
KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210E SELÇUKLU
(TORKU SATIŞ OFİSİ YANI OPET PETROL CİVARI 81 NOLU ASM KARŞISI)
|
261 18 28
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi