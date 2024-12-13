Konya Şehir Hastanesi’nde Yenilenen Gebe Okulu hizmete başladı

Konya Şehir Hastanesi’nde ‘Gebe okulu’ yenilenen yeni yüzü ile anne adaylarına hizmet sunmaya başladı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Günenc ile birlikte yenilenen ve çok daha modern bir görünüme kavuşan ‘Gebe Okulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

‘7 Bin 267 Doğumun Gerçekleştirildiği Hastanede Gebe Okulu'nun Rolü Büyük'

2024 yılı ilk 11 ayında 7 bin 267 doğumun gerçekleştirildiği Konya Şehir Hastanesi'nde ‘Gebe Okulu'nun çok hassas bir rolü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Koç, anne adaylarının sağlıklı gebelik süreci geçirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Konya Şehir Hastanesi'nin açılışından çok kısa bir süre sonra ‘Anne Dostu Hastane' belgesi almaya hak kazandığını hatırlatan Prof. Dr. Koç, yenilenen Gebe Okulu'nda eğitim veren hekimlerle ve sağlık çalışanları ile bir araya gelerek sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Koç, "Doğumlar bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu umudumuzun sağlıklı doğumlarla sağlanacağını biliyoruz. Mutlu doğumlar, mutlu bir geleceğin işaretidir. Eğitime katılan anne adaylarımızdan aldığımız geri bildirimlerimiz çok pozitif. Bu eğitimler bebek daha anne karnındayken başlıyor ve devam ediyor. Bu nedenle hastanelerimizde ‘Gebe Okulu' hizmetini en güzel şartlarda sunmak için gayret ediyoruz” diye konuştu.

Konya'da başlayan ve ülkemize örnek teşkil eden ‘İlk adım ebe gebe okulu' projesini de hassasiyetle yürütmeye devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Koç, hastanelerde açılan gebe okullarının bu proje ile koordineli bir şekilde hizmet verdiklerini ifade etti. Prof. Dr. Koç, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Nur Gözde Kulhan ve tüm çalışma arkadaşlarına da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

‘Anne Dostu Hastane: Güvenli ve Rahat Doğum Ortamı'

Anne adaylarının sağlıklı gebelik süreci geçirmelerine yardımcı olmak ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitimleri verilebilmek amacında olduklarını vurgulayan Başhekim Günenc'de "Anne dostu hastane çalışmalarımız ve gebe okulu projemiz ile sezaryen oranlarında düşüş sağlayarak annelerimizin kendilerini daha rahat hissedecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz” dedi. Başhekim Günenc, Gebe Okulu'nda sadece doğum öncesi değil doğum sonrası emzirme, bebeğin nasıl tutulacağı, banyosu gibi konularda da eğitimlerin verildiğinin altını çizdi.

(Sibel Elmas)