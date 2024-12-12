Konya ve bölgenin en büyüğü! Kapasitesi 205’e ulaştı

2024 yılı Haziran ayında 50 yatak kapasitesine ulaşarak Konya ve bölgenin en büyük palyatif bakım merkezi olma özelliği kazanan Meram Devlet Hastanesi’nde yeni açılan 18 yataklı 3. basamak palyatif yoğun bakım ünitesi ile toplam yatak kapasitesi 68’e ulaştı.

Hastanede incelemelerde bulunarak, merkezde sunulan sağlık hizmetleri hakkında Hastane Başhekimi Uzm. Dr. M. Önder Gönen'den bilgiler alan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, palyatif bakım merkezlerinin hasta ve yakınları açısından önemine değindi.

‘Yeni Yoğun Bakım Ünitesi, Uzun Süreli Yoğun Bakım Hastalarına Umut Olacak'

Palyatif bakımın hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla uygulanan uzmanlaşmış tıbbi bakım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Koç, "Palyatif merkezler, onkoloji, nöroloji, organ yetmezliği gibi kronik hastalıkları bulunan ve ağrıları nedeni ile evine gönderilemeyen vatandaşlar ile yatak yarası bulunan hastaların tedavi altına alınarak rahat ettirildiği yerlerdir” dedi.

Meram Devlet Hastanesi'nde 50 yatak kapasiteli palyatif bakım servisine ek olarak ileri düzey bakım gerektiren palyatif hastaları için 18 yataklı yoğun bakım ünitesinin de açılmasının önemli bir sağlık yükünü hafifleteceğini vurgulayan Prof. Dr. Koç, yeni yoğun bakım ünitesi ile ilk planda ilimizde bulunan hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde uzun dönem yatışı bulunan ancak eve taburcu olamayan hastaların kabul edilmeye başlandığını belirtti.

Palyatif Bakım Yatak Kapasitesi 205'e Ulaştı

Palyatif servislerin sadece hastaların tedavisini gerçekleştiren merkezler olmadığını da dile getiren Prof. Dr. Koç, hasta yakınlarının da sosyal açıdan desteklenmesinin bu servisler aracılığı ile yapıldığına dikkati çekti. Konya'nın palyatif yatak sayısı bakımından oldukça iyi bir konumda bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Koç, yeni açılan 18 yataklı yoğun bakım yatağı ile birlikte Konya kamu hastanelerindeki palyatif yatak kapasitesinin toplamda 205'e ulaştığının altını çizdi. Prof. Dr. Koç Meram Devlet Hastanesi palyatif servisinde 2024 yılında 377 hastaya tedavi hizmeti sunulduğunu bu sayının her geçen gün artmaya devam ettiğini de hatırlatarak hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Meram Devlet Hastanesi palyatif bakım servisinde hasta odalarının tamamının nitelikli ve tek kişilik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, merkezde hasta yakınlarının dinlenebileceği, ferah ve çok amaçlı dinlenme salonunun bulunduğunu da sözlerine ekledi.

(Sibel Elmas)