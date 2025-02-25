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Yunak Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Yunak Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Yunak Devlet Hastanesi, yeni hizmet binasında hasta kabulüne başladı.

Yunak Devlet Hastanesi Başhekimi Atakan Akay, gazetecilere, hastanenin 30 yatak kapasitesine sahip olduğunu, modern altyapı ve çağın teknolojik standartlarına uygun olarak hizmet vermeye başladığını söyledi.

Hastanenin bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına daha etkili şekilde cevap vereceğini belirten Akay, "Yunak Devlet Hastanesi olarak halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için sürekli olarak altyapımızı güçlendiriyor ve yeni sağlık hizmetleri sunuyoruz. Yeni hastanemizde ilk kez planlı normal doğum operasyonu gerçekleştirdik." diye konuştu.​​​​​​​

Kaynak: AA

  • #hasta #Yunak Devlet Hastanesi

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