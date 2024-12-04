1922 Konyaspor lidere hazırlanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Küçükçekmece Sinopspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Topladığı 13 puanla 14. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 27 puanla liderlik koltuğunda yer alan İstanbul ekibine karşı puan mücadelesi verecek. Yavru Kartallar'da tek hedef, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek.
Taktik antrenmanlar sürüyor
Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik antrenmanla değerlendirdi. 5 Aralık Perşembe ve 6 Aralık Cuma günlerini de hücum varyasyonlarıyla değerlendirecek Yavru Kartallar, 7 Aralık Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Küçükçekmece Sinopspor ile 1922 Konyaspor arasında; 8 Aralık Pazar günü Bolluca Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
(Selman Kaya)