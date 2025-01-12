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Anadolu Kartalı evinde kral

Selman Kaya
Muhabir

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Anadolu Kartalı evinde kral
Tümosan Konyaspor, 2024-25 sezonunda kendi saha ve seyircisi önünde rakiplerine geçit vermiyor.

 Anadolu Kartalı sezonun ilk iç saha maçında Galatasaray'a mağlup olsa da; bu maçın ardından evinde mağlubiyet yüzü görmedi. Sırasıyla Kayserispor ve Sivasspor ile golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılar, akabinde ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. Takip eden hafta yine bir İstanbul ekibi olan Başakşehir'i ağırlayan Anadolu Kartalı, bu maçı da kazanmayı başarmıştı. Hatayspor ve Antalyaspor maçlarından da beraberlikle ayrılan Tümosan Konyaspor; bu sezon evinde oynadığı 6 maçtan 2 galibiyet ve 4 beraberlik çıkartmayı başarmıştı. 

Kendi serisine yaklaştı

Evinde bileği bükülmeyen Tümosan Konyaspor, bir yandan da kendi rekoruna yaklaştı. Yeşil-beyazlılar evinde yakaladığı en uzun seriyi İlhan Palut döneminde 2021 yılının Mart-Aralık ayları arasındaki yaşadı. Tümosan Konyaspor, 16 maçlık periyotta rakiplerine geçit vermedi. 

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