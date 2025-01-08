Anadolu Kartalı kupa arenasında

Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası C Grubu açılış haftasında Çorum Futbol Kulübü’nün konuğu olacak. 9 Ocak Perşembe günü Çorum Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Mücadeleyi Kocaeli bölgesi hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi yönetecek

Tümosan Konyaspor; Türkiye Kupası'nda sahne alıyor! Bu sezon turnuvaya 3. Tur'dan dahil olan yeşil-beyazlılar; sırasıyla 23 Elazığ Futbol Kulübü, Kepezspor ve Karacabey Belediyespor'u saf dışına iterek adını gruplara yazdırmıştı. Başakşehir, Eyüpspor, Galatasaray, Boluspor ve Çorum Futbol Kulübü ile birlikte C Grubu'nda yer alan Anadolu Kartalı, buradaki ilk sınavını deplasmanda Çorum ekibine karşı verecek. 9 Ocak Perşembe günü Çorum Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Zorlu maçta düdük, Ömer Tolga Güldibi'nde

Çorum Futbol Kulübü ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Kocaeli bölgesi hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mehmet Ali Vardar üstlenecek. Davut Dakul Çelik ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İki takımda da tek eksik var

Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda da tek eksik bulunuyor. Ev sahibi Çorum Futbol Kulübü'nde sol bek Mertcan Aşcı sakatlığından dolayı bu maçta görev alamayacak. Konuk Tümosan Konyaspor'da ise maç eksikliği bulunan stoper Josip Calusic'in bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Çorum Futbol Kulübü'nün muhtemel 11'i

Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Çorum Futbol Kulübü'nün; Tümosan Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Çorum ekibinin kalesinde Hasan Hüseyin Akınay (27), savunma 4'lüsünde Kerem Kalafat (22), Atakan Akkaynak (8), Erkan Kaş (39) ve Atila Turan (89), 2'li ön liberoda Atakan Cangöz (92) ile Ferhat Yazgan (6), 3'lü orta alanda Amar Catic (34), Geraldo (29) ve Suat Kaya (11), tekli forvette ise Kabongo Kasongo'nun (4) görev alması bekleniyor.

Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tümosan Konyaspor'un, Türkiye Kupası'nda oynanacak Çorum Futbol Kulübü maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Deniz Ertaş (1), savunma 4'lüsünde Nikola Boranijasevic (24), Adil Demirbağ (4), Uğurcan Yazğılı (5) ve Yasir Subaşı (3), tekli ön liberoda Marko Jevtovic (16), 4'lü orta alanda Alassane Ndao (18), Danijel Aleksic (9), Melih İbrahimoğlu (77) ve Louka Prip (11), forvette ise Melih Bostan'ın (91) forma giymesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi