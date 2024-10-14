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Beşiktaş-Konya maçının biletleri açıklandı

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Beşiktaş-Konya maçının biletleri açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

Siyah-beyazlılar 900 ila 4 bin 750 TL arasında değişen rakamlar belirledi. Konyaspor için ayrılan tribün bileti ise 900 TL olarak açıklandı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde:

LOCA 162 İÇİ BİLET : ₺22.000,00

LOCA 152 İÇİ BİLET : ₺19.000,00

100 VIP : ₺16.000,00

101-126 VIP : ₺14.000,00

DOĞU ALT 115-116 BLOK : ₺4.750,00

BATI ALT 102-125 BLOK : ₺4.750,00

DOĞU ALT 114-117 BLOK : ₺4.250,00

BATI ALT 103-124 BLOK : ₺3.750,00

DOĞU ALT 113-118 BLOK : ₺3.750,00

BATI ÜST 430-401 BLOK : ₺3.500,00

BATI ÜST 429-402 BLOK : ₺3.000,00

BATI ÜST 428-403 BLOK : ₺2.600,00

DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR : ₺2.100,00

GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR : ₺975,00

GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR : ₺950,00

KUZEY ALT TÜM BLOKLAR : ₺950,00

KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR : ₺900,00

MİSAFİR TRİBÜN : ₺900,00

Kaynak: Haber Merkezi

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