Ertelenen Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Galatasaray karşılaşması, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselmesi ve Avrupa kupası fikstürünün lig takvimiyle çakışması nedeniyle ertelenmişti. Galatasaray, 4 Nisan’da Trabzonspor karşısında aldığı 2-1’lik mağlubiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı.Futbolseverler şimdi ertelenen bu kritik mücadelenin detaylarını merak ediyor. Peki, Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde…

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanında 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, İzmir'de puan kaybı yaşamak istemiyor. Galatasaray'ın bu maçta puan bırakması halinde en yakın rakibiyle arasındaki farkın 1'e inme ihtimali, mücadeleyi sezonun en kritik karşılaşmalarından biri haline getiriyor. Süper Lig'de heyecan ertelenen bu önemli müsabakayla devam ederken, karşılaşma şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Taraftarlar ise maçın detaylarını araştırmayı sürdürüyor. Göztepe-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? İşte detaylar... Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Göztepe - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Zorlu mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada düdük Alper Akarsu'da olacak. Eksikler dikkat çekiyor

Galatasaray'da Victor Osimhen, Liverpool karşılaşmasında yaşadığı sakatlık ve geçirdiği kol ameliyatı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Brezilya dönüşü sakatlanan Gabriel Sara'nın ise yapılan kontrollerde sol ayak bileğinde bağ hasarı ve kemik ödemi tespit edildiği için ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Ayrıca Trabzonspor maçının ardından gördüğü ikinci sarı kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı da kadroda yer alamayacak. Sane sahalara dönüyor

Sarı-kırmızılı ekipte cezasını tamamlayan Leroy Sané, Göztepe karşısında yeniden formasına kavuşacak. Trabzon deplasmanında hücumda etkisiz kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Alman yıldızı bu mücadelede sahaya sürmesi bekleniyor.

